В Сызрани рыбак вытащил из проруби на Волге больную раком щуку

Мужчина заметил на теле добычи странные наросты, имеющие красный цвет, после чего решил показать рыбу обществу. Она заинтересовала любителей ловли и экспертов, выяснивших, что рыба тоже страдает от онкологии. Недуг поражает карасей с судаками и сорогой. Многие люди посоветовали человеку сжечь особь, отметив, что это может быть связано с плохой экологией в водоемах.Некоторые специалисты выразили мнение, что щука имела фибросаркому, после заражения вирусом. Но данное заболевание почти не отличается от опасной патологии, а потому таких особей употреблять в пищу нельзя.