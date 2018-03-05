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В Сызрани рыбак вытащил из проруби на Волге больную раком щуку

В сетях было опубликовано фото улова жителя Сызрани. Рыбак вытащил из проруби на Волге больную раком щуку, после чего был поражен видом такого трофея.

Мужчина заметил на теле добычи странные наросты, имеющие красный цвет, после чего решил показать рыбу обществу. Она заинтересовала любителей ловли и экспертов, выяснивших, что рыба тоже страдает от онкологии. Недуг поражает карасей с судаками и сорогой. Многие люди посоветовали человеку сжечь особь, отметив, что это может быть связано с плохой экологией в водоемах.

В Сызрани рыбак вытащил из проруби на Волге больную раком щуку


Некоторые специалисты выразили мнение, что щука имела фибросаркому, после заражения вирусом. Но данное заболевание почти не отличается от опасной патологии, а потому таких особей употреблять в пищу нельзя.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:10
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