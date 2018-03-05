В России штрафы за дебош в самолете вырастут в 10 раз
Российские чиновники на заседании правительственной комиссии рассмотрели вопросы, касающиеся увеличения штрафов за дебош в самолете. Они вырастут в 10 раз и достигнут 40000 руб.
Это касается пассажиров, которые не желают выполнять требования экипажа и продолжают курить или отказываются пристегнуть ремни во время взлета и посадки. Сейчас сумма может варьироваться до 5000 руб, но с 5 марта кроме ее изменения хулиганы могут провести за решеткой 15 суток.
Также Минюст отметил случаи, когда нарушители грубят или толкают остальных людей. Они тоже подвергнуться данным санкциям, а также лица, делающие съемки в самолете без разрешения, заплатят 1000 руб.
Это касается пассажиров, которые не желают выполнять требования экипажа и продолжают курить или отказываются пристегнуть ремни во время взлета и посадки. Сейчас сумма может варьироваться до 5000 руб, но с 5 марта кроме ее изменения хулиганы могут провести за решеткой 15 суток.
Также Минюст отметил случаи, когда нарушители грубят или толкают остальных людей. Они тоже подвергнуться данным санкциям, а также лица, делающие съемки в самолете без разрешения, заплатят 1000 руб.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00