В России штрафы за дебош в самолете вырастут в 10 раз

Это касается пассажиров, которые не желают выполнять требования экипажа и продолжают курить или отказываются пристегнуть ремни во время взлета и посадки. Сейчас сумма может варьироваться до 5000 руб, но с 5 марта кроме ее изменения хулиганы могут провести за решеткой 15 суток.Также Минюст отметил случаи, когда нарушители грубят или толкают остальных людей. Они тоже подвергнуться данным санкциям, а также лица, делающие съемки в самолете без разрешения, заплатят 1000 руб.