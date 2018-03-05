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Детектор лжи показал связь Лены Хроминой с бывшим возлюбленным

В рамках первого этапа конкурса «Свадьба на миллион» от реалити-шоу «Дом-2» участники должны пройти проверку на полиграфе.

В случае с парой Лены Хроминой и Саймона Марданшина прибор показал, что девушка во время поездки в родной Липецк имела интимную связь с бывшим любовником.

Детектор лжи показал связь Лены Хроминой с бывшим возлюбленным

Блондинка без стеснения призналась в своих прежних отношениях, что очень разозлило ее нынешнего ухажера Марданшина.

Так Хромина рассказала, что не смогла отказать бывшему сожителю в «волшебстве», но это было начала отношений с Саймоном, а потому девушка не чувствует за собой вины.

В ходе проверки на детекторе лжи Елене дали телефон, чтобы она позвонила бывшему кавалеру и навсегда отшила его, но участница телестройки ничего вразумительного ему не объяснила, а потому между потенциальными молодоженами разгорелся конфликт.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:56
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