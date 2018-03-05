Детектор лжи показал связь Лены Хроминой с бывшим возлюбленным

В случае с парой Лены Хроминой и Саймона Марданшина прибор показал, что девушка во время поездки в родной Липецк имела интимную связь с бывшим любовником.Блондинка без стеснения призналась в своих прежних отношениях, что очень разозлило ее нынешнего ухажера Марданшина.Так Хромина рассказала, что не смогла отказать бывшему сожителю в «волшебстве», но это было начала отношений с Саймоном, а потому девушка не чувствует за собой вины.В ходе проверки на детекторе лжи Елене дали телефон, чтобы она позвонила бывшему кавалеру и навсегда отшила его, но участница телестройки ничего вразумительного ему не объяснила, а потому между потенциальными молодоженами разгорелся конфликт.