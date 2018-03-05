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Bugatti показала новый гиперкар Chiron на видеотизере

Компания Bugatti выложила в сеть видеотизеры нового гиперкара Chiron. Французские производители сняли интригующий ролик продолжительностью 16 секунд, который практически ничего не говорит об экстремальном автомобиле.

Bugatti показала новый гиперкар Chiron на видеотизере


Официальный дебют гиперкара Bugatti Chiron состоится на площадке автосалоне в Женеве. Эксперты считают, что французские производители решили своё детище сделать ещё мощнее. На видеотизере видно антрикрыло автомобиля, предполагается, что эта деталь тоже получит изменения, о которых расскажут на презентации в Швейцарии.

Некоторые эксперты предполагают, что новый гиперкар получит другой салон и иную выхлопную систему. Также ходят слухи, что в Женеве будет представлена эксклюзивная версия Bugatti Chiron, существующая в единственном экземпляре, который разработан по заказу состоятельного клиента.

В качестве силовой установки гиперкара выступит 16-цилиндровый агрегат объёмом 8,0 литров производительностью 1 500 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля ограничена 420 км/час.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:50
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