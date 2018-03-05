Bugatti показала новый гиперкар Chiron на видеотизере

Официальный дебют гиперкара Bugatti Chiron состоится на площадке автосалоне в Женеве. Эксперты считают, что французские производители решили своё детище сделать ещё мощнее. На видеотизере видно антрикрыло автомобиля, предполагается, что эта деталь тоже получит изменения, о которых расскажут на презентации в Швейцарии.Некоторые эксперты предполагают, что новый гиперкар получит другой салон и иную выхлопную систему. Также ходят слухи, что в Женеве будет представлена эксклюзивная версия Bugatti Chiron, существующая в единственном экземпляре, который разработан по заказу состоятельного клиента.В качестве силовой установки гиперкара выступит 16-цилиндровый агрегат объёмом 8,0 литров производительностью 1 500 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля ограничена 420 км/час.