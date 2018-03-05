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Энрике Иглесиас показал милый видеоролик со своей маленькой дочкой

Энрике Иглесиас выложил трогательный видеоролик со своим ребенком.

Энрике Иглесиас показал милый видеоролик со своей маленькой дочкой


На своей личной страничке в Интернете Энрике Иглесиас выложил видеоролик, на котором главной героиней стал его дочка Люси. К такому выводу поклонники пришли, когда увидели белый слюнявчик в розовый цветочек на малыше.

В течение всего видео Энрике целовал малышку в щечки. А данный ролик подписал так: "Не могу насладиться моим солнышком". Люси реагирует на проявленную нежность отца неоднозначно. Малышка совершенно не смотрит на родители, а когда все же обращает внимание на него, то сразу начинает зажмуриваться и морщиться.

Фанаты сразу решили, что ребенку надоела излишняя страсть популярного исполнителя. А еще поклонникам не понравились ласки, которые он оказывал дочери и поспешили ему напомнить, что маленького ребенка лучше не целовать, дабы избежать простуды или инфекции.

Пользователи Сети, кроме осуждающих комментариев писали еще и слова восторга, поскольку данное видео у многих вызвало умиление и безумно понравилось.

Стоит напомнить, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями зимой минувшего года. Спортсменка подарила артисту двойню – дочь Люси и сына Николаса.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:35
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