Фанаты «Дома-2» возмущены надуманными ссорами Юли Ефременковой и Сергея Кучерова

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» требуют ухода с проекта Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова, так как им не нравятся постановочные ссоры этих участников.Недавно Юля и Сергей заявили о расставании из-за «лайков» в Instagram. Большинство пользователей уверены, что все эти конфликты вызваны желанием пары поднять свои рейтинги и заинтересовать зрителей.Хейтеры стали часто писать в соцсетях, что «Ефременкова несет всякую чушь», отношения Кучерова с Юлей называют показушными и противными.Подписчикам интересно, как можно разойтись из-за каких-то «лайков», ведь их невозможно отследить и вообще многие фанаты проекта уже не верят ни Юлии, ни ее партнеру, так как считают, что «ребята подзатухли» и потому «крутят, мутят» постоянно.