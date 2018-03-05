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Фанаты «Дома-2» возмущены надуманными ссорами Юли Ефременковой и Сергея Кучерова

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» требуют ухода с проекта Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова, так как им не нравятся постановочные ссоры этих участников.

Недавно Юля и Сергей заявили о расставании из-за «лайков» в Instagram. Большинство пользователей уверены, что все эти конфликты вызваны желанием пары поднять свои рейтинги и заинтересовать зрителей.

Фанаты «Дома-2» возмущены надуманными ссорами Юли Ефременковой и Сергея Кучерова

Хейтеры стали часто писать в соцсетях, что «Ефременкова несет всякую чушь», отношения Кучерова с Юлей называют показушными и противными.

Подписчикам интересно, как можно разойтись из-за каких-то «лайков», ведь их невозможно отследить и вообще многие фанаты проекта уже не верят ни Юлии, ни ее партнеру, так как считают, что «ребята подзатухли» и потому «крутят, мутят» постоянно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:31
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