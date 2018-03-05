Компания Mahindra представила мини-кроссовер Roxor для бездорожья

Внедорожник Roxor разработан на платформе Mahindra Thar. Производство автомобиля будет налажено на заводе Mahindra Automotive North America, здесь ежегодно планируют выпускать по 12 000 экземпляров. Стоит отметить, что Roxor позиционируется как туристический внедорожник или машина для сельского хозяйства. Внедорожник не имеет ни дверей, ни стекол, а за дополнительную плату в автомобиле можно установить боковые зеркала и тент, который послужит крышей.В качестве силовой установки автомобиля Mahindra Roxor выступает 4-цилиндровый турбодизельный агрегат объёмом 2,5 литра мощностью 62 лошадиные силы, работает он на пару с 5-скоростной «механикой». Внедорожник развивает скорость не более 72,5 км/час.Стоимость автомобиля стартует от 15 499 долларов, что составляет около 878 рублей. Внедорожник Mahindra Roxor будет реализовываться исключительно на американском рынке.