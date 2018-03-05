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В 1967 году китайская деревня за одну ночь исчезла с лица земли

Ученые до сих пор не могут разгадать секрет китайской деревни после происшествия в 1967 г. Она за одну ночь вместе с жителями исчезла с лица земли, а родственники нашли только небольшое углубление в почве без следов растительности.

Специалисты сразу притупили к раскопкам, но даже на 3-метровой глубине не было заметно следов строений. Они предположили, что виновником могла оказаться карстовая полость, поглотившая свою добычу, но местные жители были уверены, что это место проклято и пострадало из-за грехов.

В 1967 году китайская деревня за одну ночь исчезла с лица земли


Сейчас многие исследователи считают, что китайцы могли случайно оказаться в параллельном мире и переместились туда вместе с домами. Уфологи предполагают, что это могли сделать пришельцы, посетившие страну, но в те годы жители не думали о таких вещах, а предпочитали мыслить логически или предаваться суевериям.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:50
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