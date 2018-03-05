В 1967 году китайская деревня за одну ночь исчезла с лица земли

Специалисты сразу притупили к раскопкам, но даже на 3-метровой глубине не было заметно следов строений. Они предположили, что виновником могла оказаться карстовая полость, поглотившая свою добычу, но местные жители были уверены, что это место проклято и пострадало из-за грехов.Сейчас многие исследователи считают, что китайцы могли случайно оказаться в параллельном мире и переместились туда вместе с домами. Уфологи предполагают, что это могли сделать пришельцы, посетившие страну, но в те годы жители не думали о таких вещах, а предпочитали мыслить логически или предаваться суевериям.