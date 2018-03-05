Астрофизики описали новые объекты, формирующие звезды
Ученые Итальянского нацинститута астрофизики определили, что небольшие облака разреженного газа могут запустить процессы звездообразования, если столкнутся с подходящей галактикой, отмечается в статье arXiv.org.
Не так давно астрофизики заметили продвигающиеся через созвездие Девы два газовых облака SECCO 1, которые слишком разреженные для звездообразования, хотя именно данные процессы в них и протекают. Скорость облаков одинакова, что свидетельствует о едином источнике их происхождения.
Внутри области SECCO 1 общая масса звезд достигает массы 160 тыс. Солнц. Облака ведут себя изолированно, что не позволяет определить источник, способствующий образованию светил. Впрочем, ученые предполагают, что SECCO 1 могли столкнуться с тремя карликовыми галактиками, получив достаточно материала для рождения светил. Одновременно горячие облака созвездия Девы создают давление для активности звездной колыбели.
Не так давно астрофизики заметили продвигающиеся через созвездие Девы два газовых облака SECCO 1, которые слишком разреженные для звездообразования, хотя именно данные процессы в них и протекают. Скорость облаков одинакова, что свидетельствует о едином источнике их происхождения.
Внутри области SECCO 1 общая масса звезд достигает массы 160 тыс. Солнц. Облака ведут себя изолированно, что не позволяет определить источник, способствующий образованию светил. Впрочем, ученые предполагают, что SECCO 1 могли столкнуться с тремя карликовыми галактиками, получив достаточно материала для рождения светил. Одновременно горячие облака созвездия Девы создают давление для активности звездной колыбели.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:00