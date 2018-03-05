Астрофизики описали новые объекты, формирующие звезды

Не так давно астрофизики заметили продвигающиеся через созвездие Девы два газовых облака SECCO 1, которые слишком разреженные для звездообразования, хотя именно данные процессы в них и протекают. Скорость облаков одинакова, что свидетельствует о едином источнике их происхождения.Внутри области SECCO 1 общая масса звезд достигает массы 160 тыс. Солнц. Облака ведут себя изолированно, что не позволяет определить источник, способствующий образованию светил. Впрочем, ученые предполагают, что SECCO 1 могли столкнуться с тремя карликовыми галактиками, получив достаточно материала для рождения светил. Одновременно горячие облака созвездия Девы создают давление для активности звездной колыбели.