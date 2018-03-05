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Дикие животные опасны для нехороших людей и сразу нападают на своих обидчиков

Хабаровский натуралист решил рассказать журналистам о поведении диких животных, так как их не всегда понимают охотники. Они опасны для нехороших людей и сразу нападают на своих обидчиков, забывших законы природы.

Егеря вместо охраны зверей, за 50000 руб открывают их убежища богатым клиентам, желающим весело провести время на охоте. Предприниматели решили подстрелить медведя, и человек привел их к берлоге, после чего решил уйти с этого места. После того, как животное вышло наружу, двое приятелей быстро убили свой трофей, но один человек отказался участвовать в таком развлечении и назвал его убийством.

Дикие животные опасны для нехороших людей и сразу нападают на своих обидчиков


Пока его коллеги со смехом делили тушу, собаки сильно скулили и смотрели в сторону темной дыры. Все люди не были профессионалами, а потом не обратили на их поведение внимания, но внезапно перед их глазами появился огромный собрат, набросившийся на своих врагов. Он раскидал в стороны собак и подошел к последнему участнику, но не тронул его, а только сильно зарычал и ушел в лес. После такого случая мужчина больше никогда не брал в руки ружье, а также навсегда запомнил урок зверя.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40
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