Дикие животные опасны для нехороших людей и сразу нападают на своих обидчиков

Егеря вместо охраны зверей, за 50000 руб открывают их убежища богатым клиентам, желающим весело провести время на охоте. Предприниматели решили подстрелить медведя, и человек привел их к берлоге, после чего решил уйти с этого места. После того, как животное вышло наружу, двое приятелей быстро убили свой трофей, но один человек отказался участвовать в таком развлечении и назвал его убийством.Пока его коллеги со смехом делили тушу, собаки сильно скулили и смотрели в сторону темной дыры. Все люди не были профессионалами, а потом не обратили на их поведение внимания, но внезапно перед их глазами появился огромный собрат, набросившийся на своих врагов. Он раскидал в стороны собак и подошел к последнему участнику, но не тронул его, а только сильно зарычал и ушел в лес. После такого случая мужчина больше никогда не брал в руки ружье, а также навсегда запомнил урок зверя.