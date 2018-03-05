Эксперты протестировали самый быстрый универсал Mercedes-AMG E63 S Wagon 2018 года

Автомобиль Mercedes-AMG E63 Wagon 2018 года оснащён 4-цилиндровым двигателем V8 с турбонаддувом производительностью 603 лошадиные силы. Универсал комплектуется полноприводной системой 4Matic + и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Водитель сможет выбрать удобный для вождения режим — один предназначен для гонок, второй для дрейфа с задним приводом, а также управление с запуском. До контрольной «сотки» универсал разгоняется за 3 секунды.К числу преимуществ автомобиля Mercedes-AMG E63 S Wagon относятся удобные сиденья, шумоизоляция и большое пространство для грузов. Базовая модификация универсала комплектуется 13 динамиками Burmester, многоцветным освещением салона, панорамным люков и другими функциями. Стоимость автомобиля стартует от 107 945 долларов.