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Эксперты протестировали самый быстрый универсал Mercedes-AMG E63 S Wagon 2018 года

Эксперты провели тест-драйв универсала Mercedes-AMG E63 S Wagon 2018 года. Стоит отметить, что Mercedes-AMG E63 S Wagon уже получил звание самого быстрого автомобиля в своём классе.

Эксперты протестировали самый быстрый универсал Mercedes-AMG E63 S Wagon 2018 года


Автомобиль Mercedes-AMG E63 Wagon 2018 года оснащён 4-цилиндровым двигателем V8 с турбонаддувом производительностью 603 лошадиные силы. Универсал комплектуется полноприводной системой 4Matic + и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Водитель сможет выбрать удобный для вождения режим — один предназначен для гонок, второй для дрейфа с задним приводом, а также управление с запуском. До контрольной «сотки» универсал разгоняется за 3 секунды.

К числу преимуществ автомобиля Mercedes-AMG E63 S Wagon  относятся удобные сиденья, шумоизоляция и большое пространство для грузов. Базовая модификация универсала комплектуется 13 динамиками Burmester, многоцветным освещением салона, панорамным люков и другими функциями. Стоимость автомобиля стартует от 107 945 долларов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:30
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