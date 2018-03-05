В Астрахани чупакабра решила напомнить о себе и посетила частный сектор

Пострадавшие жители рассказали журналистам, что существо появилось тут ночью. Женщина, лишившаяся своих гусей и кроликов, отметила, что у него невероятная сила, потому что клетки были просто сломаны, как спичечные коробки. Все тушки наши обескровленными, а собаки во время нападения чудовища сидели в будках и боялись даже гавкать, хотя они отличаются свирепым нравом.Перед такими событиями падал снег, но возле места происшествия нет следов животного, как будто оно возникло из воздуха. Супруг принес останки ветеринарам, хотя не уверен, что они смогут помочь прояснить ситуацию. Исследователи считают, что чупакабра и другие существа приходят к людям из параллельного мира, а также обладают сверхспособностями.