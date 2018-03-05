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В Астрахани чупакабра решила напомнить о себе и посетила частный сектор

Жители Астрахани часто говорят о загадочном монстре, который уничтожает их домашних животных, но ученые только разводили руками и списывали такие события на обычных хищников. Сейчас чупакабра решила напомнить о себе и посетила частный сектор Турусовского района.

Пострадавшие жители рассказали журналистам, что существо появилось тут ночью. Женщина, лишившаяся своих гусей и кроликов, отметила, что у него невероятная сила, потому что клетки были просто сломаны, как спичечные коробки. Все тушки наши обескровленными, а собаки во время нападения чудовища сидели в будках и боялись даже гавкать, хотя они отличаются свирепым нравом.

В Астрахани чупакабра решила напомнить о себе и посетила частный сектор


Перед такими событиями падал снег, но возле места происшествия нет следов животного, как будто оно возникло из воздуха. Супруг принес останки ветеринарам, хотя не уверен, что они смогут помочь прояснить ситуацию. Исследователи считают, что чупакабра и другие существа приходят к людям из параллельного мира, а также обладают сверхспособностями.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:50
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