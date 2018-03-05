Пентагон не закрыл свой тайный проект и продолжает поиски НЛО – Исследователи
Американские исследователи выяснили, что Пентагон не закрыл свой тайный проект и продолжает поиски НЛО. Власти страны выделили ему большие средства для работы в данном направлении.
Журналистка Лесли Кин долгие годы изучала военные документы, связанные с пришельцами, а также видела много показаний свидетелей событий, сталкивающихся с их кораблями. Она уверена, что программа не была закрыта, как об этом говорили раньше, потому что, сейчас пришельцы активизировались в разных уголках планеты.
Стало известно, что за пять лет проект потратил 22 млн долларов, но так и не смог обнаружить внеземных гостей, умеющих скрывать свое пребывание на Земле. Сейчас новое финансирование позволит военным искать подтверждение существования внеземных существ на других планетах.
Журналистка Лесли Кин долгие годы изучала военные документы, связанные с пришельцами, а также видела много показаний свидетелей событий, сталкивающихся с их кораблями. Она уверена, что программа не была закрыта, как об этом говорили раньше, потому что, сейчас пришельцы активизировались в разных уголках планеты.
Стало известно, что за пять лет проект потратил 22 млн долларов, но так и не смог обнаружить внеземных гостей, умеющих скрывать свое пребывание на Земле. Сейчас новое финансирование позволит военным искать подтверждение существования внеземных существ на других планетах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40