Пентагон не закрыл свой тайный проект и продолжает поиски НЛО – Исследователи

Журналистка Лесли Кин долгие годы изучала военные документы, связанные с пришельцами, а также видела много показаний свидетелей событий, сталкивающихся с их кораблями. Она уверена, что программа не была закрыта, как об этом говорили раньше, потому что, сейчас пришельцы активизировались в разных уголках планеты.Стало известно, что за пять лет проект потратил 22 млн долларов, но так и не смог обнаружить внеземных гостей, умеющих скрывать свое пребывание на Земле. Сейчас новое финансирование позволит военным искать подтверждение существования внеземных существ на других планетах.