Сборная Россия подарила автомобиль девочке, победившей в конкурсе
РФС организовала конкурс, в котором главной наградой являлось исполнение желания. Победителем стала 13-летняя девочка из деревни в Воронежской области. Футболисты сборной России поблагодарили всех участников и вручили победительнице её приз - автомобиль.
В рамках конкурса РФС участники отправляли письма и видеоролики, в которых рассказывали о своих кумирах и любви к футболу. Также юные болельщики подбадривали спортсменов и делились с ними своей заветной мечтой. Всего было зарегистрировано 3 тысячи фанатов, из которых сборная России выбрала 121 участников. Спортсмены будут исполнять желания всех победителей.
Девочка, выигравшая в конкурсе, живёт в Воронежской области. Насте Романовой 13 лет, у неё проблемы с позвоночником из-за чего она вынуждена регулярно ездить на реабилитацию за 40 км. Заветной мечтой болельщицы был новый автомобиль. Сборная России смогла выполнить желание победительницы и вручила девочке Lada Vesta Cross.
В рамках конкурса РФС участники отправляли письма и видеоролики, в которых рассказывали о своих кумирах и любви к футболу. Также юные болельщики подбадривали спортсменов и делились с ними своей заветной мечтой. Всего было зарегистрировано 3 тысячи фанатов, из которых сборная России выбрала 121 участников. Спортсмены будут исполнять желания всех победителей.
Девочка, выигравшая в конкурсе, живёт в Воронежской области. Насте Романовой 13 лет, у неё проблемы с позвоночником из-за чего она вынуждена регулярно ездить на реабилитацию за 40 км. Заветной мечтой болельщицы был новый автомобиль. Сборная России смогла выполнить желание победительницы и вручила девочке Lada Vesta Cross.
Спорт
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:10