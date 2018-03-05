АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны истории: Древнюю Спарту разрушили женщины и законы
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Сборная Россия подарила автомобиль девочке, победившей в конкурсе

РФС организовала конкурс, в котором главной наградой являлось исполнение желания. Победителем стала 13-летняя девочка из деревни в Воронежской области. Футболисты сборной России поблагодарили всех участников и вручили победительнице её приз - автомобиль.

Сборная Россия подарила автомобиль девочке, победившей в конкурсе


В рамках конкурса РФС участники отправляли письма и видеоролики, в которых рассказывали о своих кумирах и любви к футболу. Также юные болельщики подбадривали спортсменов и делились с ними своей заветной мечтой. Всего было зарегистрировано 3 тысячи фанатов, из которых сборная России выбрала 121 участников. Спортсмены будут исполнять желания всех победителей.

Девочка, выигравшая в конкурсе, живёт в Воронежской области. Насте Романовой 13 лет, у неё проблемы с позвоночником из-за чего она вынуждена регулярно ездить на реабилитацию за 40 км. Заветной мечтой болельщицы был новый автомобиль. Сборная России смогла выполнить желание победительницы и вручила девочке Lada Vesta Cross.
Спорт
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Мария Федункив имеет романтические отношения
Представлен гибридный кроссовер Bentley Bentayga
В Сети обнаружили патент Meizu на камеру под
Обновлённый Mercedes-AMG C 43 4Matic представят
Екатерина Стриженова порадовала поклонников
«У меня все норм»: ополченец Мильчаков опроверг
Вупи Голдберг предстала на церемонии “Оскара” в
Банк Кенеса Ракишева займется московской
В Московском метрополитене молодые ученые перед
Личинки в ягодицах прославили британскую пару и
Дизайнеру Маше Цигаль удалили доброкачественную
Возле Антарктиды был обнаружен потерпевший аварию
Библейская дата конца света наступит 24 июня
Телескоп Kepler NASA открыл новую
Анна Седокова написала, что ей очень не хватает
Ученые: Покраснение глаз у пожилых людей может
В Сызрани рыбак вытащил из проруби на Волге
На Земле в будущем выкипит вся вода,
В России штрафы за дебош в самолете вырастут в 10
Алла Пугачева за полчаса на свадьбе заработала
Bugatti показала новый гиперкар Chiron на
Ученые: Луна может быть искусственным творением
На шоу «Дива» Лариса Долина появилась в стильном
Компания Mahindra представила мини-кроссовер
Создатели проведут масштабное празднование юбилея
Французский дипломат рассказал, почему между
Настасья Самбурская покрасила волосы в фиолетовый
Астрофизики описали новые объекты, формирующие
Авраам Руссо нашел подход к супруге, и они снова
В 1967 году китайская деревня за одну ночь
Просмотреть все новости