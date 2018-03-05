Сборная Россия подарила автомобиль девочке, победившей в конкурсе

В рамках конкурса РФС участники отправляли письма и видеоролики, в которых рассказывали о своих кумирах и любви к футболу. Также юные болельщики подбадривали спортсменов и делились с ними своей заветной мечтой. Всего было зарегистрировано 3 тысячи фанатов, из которых сборная России выбрала 121 участников. Спортсмены будут исполнять желания всех победителей.Девочка, выигравшая в конкурсе, живёт в Воронежской области. Насте Романовой 13 лет, у неё проблемы с позвоночником из-за чего она вынуждена регулярно ездить на реабилитацию за 40 км. Заветной мечтой болельщицы был новый автомобиль. Сборная России смогла выполнить желание победительницы и вручила девочке Lada Vesta Cross.