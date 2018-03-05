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Фанаты Елены Летучей рассмотрели у нее округлившийся животик

Фанаты Елены Летучей рассмотрели у нее округлившийся животик и заподозрили ее в беременности.

Фанаты Елены Летучей рассмотрели у нее округлившийся животик


Фанаты бывшей телеведущей знаменитого телешоу «Ревизорро» Елены Летучей заподозрили ее в беременности. Пользователи Сети начали активно обсуждать ее изменившуюся фигуру.

Ведущая Елена Летучая, которой 39 лет стала знаменитой в России благодаря ее проверкам заведений общественного питания и гостиниц в рамках проекта «Ревизорро». И вот на днях она снова привлекла к своей персоне внимание и стала объектом внимательного изучения фанатов.

На своей личной страничке в Интернете знаменитость выложила новый фотоснимок. На нем Елена позирует в вечернем платье, а в руках держит небольшую сумочку. Наряд черного цвета полностью обтягивал фигуру ведущей и идеально подчеркивал все линии ее тела.

Но фанаты разглядели небольшую выпуклость на животе и сразу заподозрили ее в беременности. Пользователи Сети обвинили ее в безвкусице, поскольку посчитали, что она не должна была надевать обтягивающее платье.

Но ее преданные фанаты стали на ее защиту. Они посоветовали ей не обращать ни на кого внимания из-за набранных лишних килограммов, поскольку она находится скорей всего в интересном положении.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:12
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