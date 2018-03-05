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Ученые: NASA скрывает факт существования пришельцев на Марсе

Ученые обвинили NASA в сокрытии факта существования пришельцев на Марсе. Они озвучили свои аргументы в докладе на конференции.

По словам Барри Ди Грегорио, все новые фото, сделанные сотрудниками агентства, четко показывают внеземные окаменелости, о чем красноречиво говорили исследователи. Британские специалисты подтвердили, что уникальные артефакты являются доказательствами существования гуманоидов, живших на планете в древности.

Ученые: NASA скрывает факт существования пришельцев на Марсе


Однако NASA выдвинуло версию об обычных кристаллах, хотя это не соответствует реальности, но оно продолжает исследования космического объекта. Потому ученые поддерживают тему колонизации в 2030 г, чтобы люди могли доказать теорию о внеземной жизни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:20
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