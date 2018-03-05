Ученые: NASA скрывает факт существования пришельцев на Марсе

По словам Барри Ди Грегорио, все новые фото, сделанные сотрудниками агентства, четко показывают внеземные окаменелости, о чем красноречиво говорили исследователи. Британские специалисты подтвердили, что уникальные артефакты являются доказательствами существования гуманоидов, живших на планете в древности.Однако NASA выдвинуло версию об обычных кристаллах, хотя это не соответствует реальности, но оно продолжает исследования космического объекта. Потому ученые поддерживают тему колонизации в 2030 г, чтобы люди могли доказать теорию о внеземной жизни.