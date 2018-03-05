Учёные разработали органический аккумулятор, способный работать даже на полюсе

Низкая температура негативно сказывается на работе аккумуляторов. При температуре -20 градусов по Цельсию производительность литиево-ионной батареи может снизиться на 50%. Производители давно пытаются преодолеть эту проблему. Положительных результатов смогли добиться китайские учёные, которые в ходе эксперимента заменили состав электролита.Учёные использовали в качестве главной составляющей электролита этилацетат. Состав электродов был также изменён, вместо лития специалисты использовали органические полимеры. Новый аккумулятор способен работать даже на полюсе, при этом он значительно дешевле и безопасней традиционных литиево-ионных батарей.