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Учёные разработали органический аккумулятор, способный работать даже на полюсе

Учёные из Университета Фудань, Китай, разработали органический аккумулятор, способный работать даже на полюсе. Новинка выдерживает температуру -70 градусов по Цельсию, и будет полезна не только в арктических экспедициях, но и в космосе.

Учёные разработали органический аккумулятор, способный работать даже на полюсе


Низкая температура негативно сказывается на работе аккумуляторов. При температуре -20 градусов по Цельсию производительность литиево-ионной батареи может снизиться на 50%. Производители давно пытаются преодолеть эту проблему. Положительных результатов смогли добиться китайские учёные, которые в ходе эксперимента заменили состав электролита.

Учёные использовали в качестве главной составляющей электролита этилацетат. Состав электродов был также изменён, вместо лития специалисты использовали органические полимеры. Новый аккумулятор способен работать даже на полюсе, при этом он значительно дешевле и безопасней традиционных литиево-ионных батарей.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:50
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