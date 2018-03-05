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Курс валют на 03.03.2018

Спор Газпрома и Нафтогаза закончился вердиктом $2.56 млрд в пользу Киева

Украина после решения Европейского суда в Стокгольме будет обязана ежегодно закупать в России 5 млрд м3 газа, вместо 52 млрд м3, который был предусмотрен соглашением Тимошенко-Путин в 2010 году. Кроме того, Газпром признал свой долг перед Нафтогазом в $2,6 млрд.

После четырехлетнего разбирательства между Россией и Украиной в Стокгольмском суде - он завершился в пользу Киева. Газпром должен Нафтогазу более $2.6 млрд. Общая сумма предъявленных друг другу претензий составила $125 млрд; из них более половины требовал российский газовый монополист.

Спор Газпрома и Нафтогаза закончился вердиктом $2.56 млрд в пользу Киева


Суд также обязал украинскую компанию закупать 5 млрд м3 голубого топлива у россиян и выплатить незначительную часть заявленного Москвой долга. Договор подписанный Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко требовал от Украины обязательств по ежегодной покупке газа с 2010 до 2014 года – 52 млрд м3. Если же закупка не происходила бы, то Украины все равно обязана перечислять России всю сумму. По словам экспертов - "решение принесло огромную победу" Украине, давая ей 7% от экспортных доходов Газпрома на европейском направлении за прошедший год.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:40
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