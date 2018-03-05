PepsiCo выбрала в России 12 стартапов из индустрии здорового питания

PepsiCo планирует внедриться в российскую индустрию здорового питания с оборотом 870 млрд руб. ежегодно. В число интересов корпорации попал стартап, предлагающий производить овощные снеки, чипсы из различных фруктов и сыра, а также снеки из орехово-ягодной смеси, упакованные в бутылку. Всем участникам программы перечислили по 500 тыс. руб. на доработку товара и модернизацию производственного процесса.Аналитики подчеркивают желание PepsiCo развиваться в области здоровых продуктов, так как продажи сладкой газировки и чипсов постоянно сокращаются. При расширении производства себестоимость продуктов для ведения здорового образа жизни будет дополнительно снижена, считают эксперты.