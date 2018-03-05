"Оскар-2018": Главную премию получил фильм "Форма воды"
Церемония награждения престижной кинопремии "Оскар" в 2018 году прошла без сюрпризов. Обладателями статуэток стали фавориты премии. Звание "Лучший фильм" было присуждено работе "Форма воды".
"Форма воды" получила главную награду премии "Оскар-2018". Создатель картины мексиканец Гильермо дель Торо, также получил звание "Лучший режиссёр". Саундтрек к фильму был отмечен в номинации "Лучшая музыка". Многие критики отмечают, что результаты голосования жюри были довольно предсказуемы, статуэтки получили фавориты премии.
Оскароносный фильм "Форма воды" погружает зрителя в 1960-е годы. Немая девушка Элиза попадает на работу в тайную правительственную лабораторию. Героиня выполняет несложную работу по уборке помещений, когда знакомится с находящимся там человеком-амфибией.
"Форма воды" получила главную награду премии "Оскар-2018". Создатель картины мексиканец Гильермо дель Торо, также получил звание "Лучший режиссёр". Саундтрек к фильму был отмечен в номинации "Лучшая музыка". Многие критики отмечают, что результаты голосования жюри были довольно предсказуемы, статуэтки получили фавориты премии.
Оскароносный фильм "Форма воды" погружает зрителя в 1960-е годы. Немая девушка Элиза попадает на работу в тайную правительственную лабораторию. Героиня выполняет несложную работу по уборке помещений, когда знакомится с находящимся там человеком-амфибией.
Культура / Главные новости
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:00