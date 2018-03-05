"Оскар-2018": Николь Кидман сразила публику синим платьем с бантом

Многие ждут церемонии награждения "Оскар" не для того, чтобы узнать лучшие работы года. Всё внимание зрителей и журналистов приковано к нарядам звёзд. На 90-й церемонии вручения кинопремии отличилась Николь Кидман, которая выбрала для выхода на красную дорожку синее платье с бантом от Armani Prive. Наряд открывал плечи и не скрывал стройность ног оскароносной актрисы.Николь Кидман дополнила свой эффектный образ гладкой укладкой. Актриса не стала экспериментировать с макияжем, отдав предпочтение мейкапу в присущем ей стиле. Журналисты отметили, что на мероприятие Кидман пришла в одиночестве, ранее на все церемонии её сопровождал супруг музыкант Кит Урбан.