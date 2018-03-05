Украина закупила в Европе газ в четыре раза дороже российского
Украина терпит убытки из-за закупок европейского газа. "Нафтогаз" признаёт, что нынешняя цена газа, приобретённого в Европе, в четыре раза дороже, чем у российского "Газпрома".
Украина столкнулась с недостатком газа, вследствие чего вынуждена нести убытки. Руководство "Нафтогаз" сообщает, что потери вряд ли получится компенсировать. Газ был приобретён в Европе за $1325, тогда как по контракту с российским "Газпромом", цена была в четыре раза меньше.
Для того чтобы сэкономить потребление природного газа, власти Украины призывают граждан экономно расходовать этот ресурс. 1 марта были прекращены поставки российского газа. По словам чиновников, жителям страны нужно было продержаться всего сутки до тех пор, пока газ не будет приобретён в Европе. Президент Украины сообщил, что проблему удалось стабилизировать, однако украинцам нужно быть готовыми к подорожанию ресурса.
Украина столкнулась с недостатком газа, вследствие чего вынуждена нести убытки. Руководство "Нафтогаз" сообщает, что потери вряд ли получится компенсировать. Газ был приобретён в Европе за $1325, тогда как по контракту с российским "Газпромом", цена была в четыре раза меньше.
Для того чтобы сэкономить потребление природного газа, власти Украины призывают граждан экономно расходовать этот ресурс. 1 марта были прекращены поставки российского газа. По словам чиновников, жителям страны нужно было продержаться всего сутки до тех пор, пока газ не будет приобретён в Европе. Президент Украины сообщил, что проблему удалось стабилизировать, однако украинцам нужно быть готовыми к подорожанию ресурса.
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Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:50