В Тюмени врачи удалили из тела женщины 5-сантиметровую иглу

Пострадавшая особа делала ремонт в квартире и почувствовала укол, когда вешала картину на стену, но не заметила повреждений. Оказалось, что там была швейная игла, не замеченная пациенткой, которую удалось заметить после рентгена.Оставлять такие предметы опасно из-за воспалительных процессов, а также они во время перемещения попадают во внутренние органы. Глубина мышечных тканей не позволила врачам применить обычные процедуры, но благодаря современному хирургическому оборудованию игла была найдена и извлечена из тела через 2-сантиметровый разрез.