Поклонники назвали Дженнифер Лоуренс королевой на вечере “Оскара”
Актриса тоже появилась на красной дорожке “Оскара” и поразила своей красотой зрителей. Поклонники после просмотра фото в сетях сразу назвали Дженнифер Лоуренс королевой этого вечера, восхищаясь ее нарядом.
Звезда решила надеть бренд от Dior золотого цвета, дополненный вышивкой и ремешками на лифе. Верхняя часть выгодно подчеркнула все изюминки фигуры артистки, а дальше крой платья немного расширяется внизу, и пайетки меняют формы с размерами.
Фанаты Дженнифер Лоуренс стали делиться снимками своего кумира, признавшись, что знаменитость выглядела лучше своих коллег. Люди были поражены ее внешним видом и изяществом, а также отметили, что это самая молодая актриса, получившая награду.
Звезда решила надеть бренд от Dior золотого цвета, дополненный вышивкой и ремешками на лифе. Верхняя часть выгодно подчеркнула все изюминки фигуры артистки, а дальше крой платья немного расширяется внизу, и пайетки меняют формы с размерами.
Фанаты Дженнифер Лоуренс стали делиться снимками своего кумира, признавшись, что знаменитость выглядела лучше своих коллег. Люди были поражены ее внешним видом и изяществом, а также отметили, что это самая молодая актриса, получившая награду.