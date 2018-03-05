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Поклонники назвали Дженнифер Лоуренс королевой на вечере “Оскара”

Актриса тоже появилась на красной дорожке “Оскара” и поразила своей красотой зрителей. Поклонники после просмотра фото в сетях сразу назвали Дженнифер Лоуренс королевой этого вечера, восхищаясь ее нарядом.

Звезда решила надеть бренд от Dior золотого цвета, дополненный вышивкой и ремешками на лифе. Верхняя часть выгодно подчеркнула все изюминки фигуры артистки, а дальше крой платья немного расширяется внизу, и пайетки меняют формы с размерами.

Поклонники назвали Дженнифер Лоуренс королевой на вечере “Оскара”


Фанаты Дженнифер Лоуренс стали делиться снимками своего кумира, признавшись, что знаменитость выглядела лучше своих коллег. Люди были поражены ее внешним видом и изяществом, а также отметили, что это самая молодая актриса, получившая награду.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
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