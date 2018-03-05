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Ксения Бородина посадила мужа в «малинник»

В воскресенье, 4 марта, в столичном «Крокус Сити Холле» состоялась церемония награждения премии «Жара», на котором присутствовали многие знаменитости, в том числе и звезды реалити-шоу «Дом-2».

Ксению Бородину. Дарью Пынзарь, Марию Погребянк и Инну Жиркову посадили за один стол, также в этом «малиннике» оказался и супруг ведущей телестройки Курбан Омаров, о чем она сообщила в своем Instagram.

Ксения Бородина посадила мужа в «малинник»

Хейтеры тут же начали обсуждать эту компанию и недоумевали, зачем «Ксюха везде за собой Пынзариху тягает», но более осведомленные пользователи указали, что на такие мероприятия ходят по приглашению, а значит Дарью Пынзарь тоже пригласили.

Но неугомонные антифанаты отметили, что билеты на мероприятие можно было приобрести на сайте «Крокус Сити» и некоторые «простые смертные» тоже смогли попасть на церемонию, написав, что там «было прикольно».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:52
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