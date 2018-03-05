Евгений Осин готов жениться на матери своей внебрачной наследницы Анастасии

Он поддерживал отношения с дочерью после ее рождения, однако женщина не пыталась навязывать ему малышку. Она считала, что когда придет время, музыкант сам расскажет о ней обществу, а затем 4-летняя девочка пошла в музыкальную школу, потому что звездный папа заметил у нее талант.Возлюбленная Евгения Осина является работником сферу культуры и лично стала продюсером маленькой артистки. Она не хотела привлекать к себе лишнего внимания со стороны СМИ, потому что у знаменитости был еще один 16-летний наследник. Теперь певцу нужно собрать много документов, чтобы ускорить процесс, но законный брак поможет признать Анастасию своей дочерью.