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Евгений Осин готов жениться на матери своей внебрачной наследницы Анастасии

Певец раньше рассказывал журналистам о существовании внебрачной наследницы Анастасии, после подтвержденного теста ДНК. Евгений Осин хочет удочерить ребенка и готов жениться на его матери Елене Годуновой.

Он поддерживал отношения с дочерью после ее рождения, однако женщина не пыталась навязывать ему малышку. Она считала, что когда придет время, музыкант сам расскажет о ней обществу, а затем 4-летняя девочка пошла в музыкальную школу, потому что звездный папа заметил у нее талант.

Евгений Осин готов жениться на матери своей внебрачной наследницы Анастасии


Возлюбленная Евгения Осина является работником сферу культуры и лично стала продюсером маленькой артистки. Она не хотела привлекать к себе лишнего внимания со стороны СМИ, потому что у знаменитости был еще один 16-летний наследник. Теперь певцу нужно собрать много документов, чтобы ускорить процесс, но законный брак поможет признать Анастасию своей дочерью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10
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