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Ксению Бородину раскритиковали за ее наряд на премии «Жара»

Накануне, 4 марта, в московском Crocus City Hall осстоялась церемония вручения премии «Жара», и в числе приглашенных оказалась и ведущая «Дом-2» Ксения Бородина с супругом Курбаном Омаровым.

Теледива появилась в непривычном элегантном наряде, состоящем из лаконичного черного платья, черных «лодочек» и колготок того же цвета. На губах телеведущей красовалась ярко красная помада.

Ксению Бородину раскритиковали за ее наряд на премии «Жара»

Но зрителям не понравился новый образ Ксении Бородиной, и они раскритиковали каждую деталь вечернего туалета.

Ксению Бородину раскритиковали за ее наряд на премии «Жара»

Хейтеры посчитали, что к наряду совершенно не подходили часы, а сочетание красный туфлей и черных колготок нашли вульгарным.

Также знатоки моды отметили, что черные колготки не одевают, если плечи открыты и порекомендовали «Бородуле» обращаться к стилисту.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:33
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