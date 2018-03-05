Ксению Бородину раскритиковали за ее наряд на премии «Жара»

Теледива появилась в непривычном элегантном наряде, состоящем из лаконичного черного платья, черных «лодочек» и колготок того же цвета. На губах телеведущей красовалась ярко красная помада.Но зрителям не понравился новый образ Ксении Бородиной, и они раскритиковали каждую деталь вечернего туалета.Хейтеры посчитали, что к наряду совершенно не подходили часы, а сочетание красный туфлей и черных колготок нашли вульгарным.Также знатоки моды отметили, что черные колготки не одевают, если плечи открыты и порекомендовали «Бородуле» обращаться к стилисту.