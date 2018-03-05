Ольга Бузова с грустью покинула Дальний Восток

В своем Инстаграме певица отметила, что это был особенный концерт, и поблагодарила «своих людей» за веру в нее и любовь. Ольга Бузова сказала спасибо поклонникам за возможность петь для них, ведь «сцена – ее жизнь».Хейтеры возмущены, что ведущая «Дом-2» вышла на сцену в купальнике и ботинках, за что удостоилась звания «дешевой стриптизерши». Антифанаты предложили ей срочно нанять хореографа и стилиста.Напомним, что дальневосточное турне Ольги Бузовой началось с Благовещенска. А затем певица побывала со своим сольным концертом в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.