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Ольга Бузова с грустью покинула Дальний Восток

Накануне, 4 марта, завершился гастрольный тур Ольги Бузовой по Дальнему Востоку и она дала «крайний концерт» в Петропавловске-Камчатском.

В своем Инстаграме певица отметила, что это был особенный концерт, и поблагодарила «своих людей» за веру в нее и любовь. Ольга Бузова сказала спасибо поклонникам за возможность петь для них, ведь «сцена – ее жизнь».

Ольга Бузова с грустью покинула Дальний Восток

Хейтеры возмущены, что ведущая «Дом-2» вышла на сцену в купальнике и ботинках, за что удостоилась звания «дешевой стриптизерши». Антифанаты предложили ей срочно нанять хореографа и стилиста.

Напомним, что дальневосточное турне Ольги Бузовой началось с Благовещенска. А затем певица побывала со своим сольным концертом в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:22
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