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Анфиса Чехова рассказала о самых значимых событиях счастливого утра

Ведущая часто радует поклонников своими постами, посвященными ее работе или личным переживаниям. Сейчас Анфиса Чехова рассказала о самых значимых событиях счастливого утра в Instagram.

Она отметила билет на самолет, позволяющий лететь в любую страну, а также упомянула о человеке рядом, с которым можно оставаться собой и чувствовать себя комфортно даже во время молчания. Он должен разделять увлечения Анфисы Чеховой к путешествиям, но также хорошо, когда дневные планы воплощаются в приятной компании. Звезда любит вкусные завтраки, с удовольствием занимается йогой и проводит время со своим наследником Соломоном.

Анфиса Чехова рассказала о самых значимых событиях счастливого утра


Ей нравится приятный подарок, полученный утром, солнечный свет и много поцелуев, после чего подписчики сразу поддержали кумира позитивными сообщениями. Они тоже добавили в список свои утренние радости, не забыв упомянуть о контрастном душе, после чего искренне поблагодарили знаменитость за доставленное удовольствие.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
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