Представлены рендеры конкурента Tesla Model S в лице Jaguar XJ

Официальных фотографий электрического седана Jaguar XJ производители ещё не размещали, однако появились рендеры от независимых художников, которые выложили в Instagram свои изображения новинки. При создании рендеров дизайнеры вдохновлялись стилистикой нового Jaguar I-Pace.В компании Jaguar Land Rover ранее сообщали о том, что новая генерация седана XJ будет оснащена полностью электрической силовой установкой, однако подробности о новинке не разглашались. При этом стало также известно, что электрическая версия получит в названии приставку EV.По мнению экспертов британской компании нужно будет приложить максимум усилий, чтобы создать достойного конкурента для Tesla Model S. На данный момент с уверенностью можно сказать одно, что дизайн кузова и салона электрокара Jaguar имеет ряд преимуществ перед американским конкурентом.