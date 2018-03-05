Представлены рендеры конкурента Tesla Model S в лице Jaguar XJ
Премиальный бренд Jaguar намерен оснастить седан XJ полностью электрической установкой, преподнеся компании Tesla «сюрприз». Электрический седан Jaguar XJ составит на рынке конкуренцию Tesla Model S.
Официальных фотографий электрического седана Jaguar XJ производители ещё не размещали, однако появились рендеры от независимых художников, которые выложили в Instagram свои изображения новинки. При создании рендеров дизайнеры вдохновлялись стилистикой нового Jaguar I-Pace.
В компании Jaguar Land Rover ранее сообщали о том, что новая генерация седана XJ будет оснащена полностью электрической силовой установкой, однако подробности о новинке не разглашались. При этом стало также известно, что электрическая версия получит в названии приставку EV.
По мнению экспертов британской компании нужно будет приложить максимум усилий, чтобы создать достойного конкурента для Tesla Model S. На данный момент с уверенностью можно сказать одно, что дизайн кузова и салона электрокара Jaguar имеет ряд преимуществ перед американским конкурентом.
Официальных фотографий электрического седана Jaguar XJ производители ещё не размещали, однако появились рендеры от независимых художников, которые выложили в Instagram свои изображения новинки. При создании рендеров дизайнеры вдохновлялись стилистикой нового Jaguar I-Pace.
В компании Jaguar Land Rover ранее сообщали о том, что новая генерация седана XJ будет оснащена полностью электрической силовой установкой, однако подробности о новинке не разглашались. При этом стало также известно, что электрическая версия получит в названии приставку EV.
По мнению экспертов британской компании нужно будет приложить максимум усилий, чтобы создать достойного конкурента для Tesla Model S. На данный момент с уверенностью можно сказать одно, что дизайн кузова и салона электрокара Jaguar имеет ряд преимуществ перед американским конкурентом.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:50