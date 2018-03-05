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Певица Валерия откровенно рассказала о своей жизни в эфире “Судьбы человека”

На страницах певицы Валерии в Instagram появилось фото, сделанное во время эфира “Судьбы человека”. Она откровенно рассказала о своей жизни и творчестве, а также читала выдержки из личных дневников.

Звезда отметила, что была восхищена душевным разговором с Борисом Корчевниковым и впервые озвучила страницы, написанные много лет назад. Подписчики немного удивились, узнав о дневнике кумира, но потом порадовались такому событию и обещали посмотреть программу. Многие люди отметили, что записи позволяют не забыть самые красочные моменты жизни и певице Валерии стоит попробовать написать книгу.

Певица Валерия откровенно рассказала о своей жизни в эфире “Судьбы человека”


Некоторые лица вспомнили, что исполнительница не любит, когда копаются в ее душе, а потом предпочитает негативно относиться к воспоминаниям на бумагах. Пользователи сетей пожелали артистке творческих успехов и с нетерпением ждут новых сюжетов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:10
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