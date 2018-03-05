АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны истории: Древнюю Спарту разрушили женщины и законы
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Екатерина Волкова убрала новогодние украшения на елке возле дома

Хотя праздники уже прошли, во многих домах еще чувствуется зимняя атмосфера, так что, актриса тоже долгое время любовалась наряженной елкой на своем участке. Сейчас Екатерина Волкова убрала новогодние украшения и опубликовала фото в Instagram.

Звезда призналась, что она хотела сохранить дерево до весны, но холодная погода задержалась надолго, а новогоднее настроение уже давно исчезло. Потому семья вышла на улицу, чтобы почистить дорожки от снега, а также разобрала свою пушистую красавицу. Екатерина Волкова даже шутливо поинтересовалась у поклонников, кто из них еще хранит елку в доме, после чего получила много позитивных сообщений.

Екатерина Волкова убрала новогодние украшения на елке возле дома


Оказалось, что многие люди тоже не спешили избавляться от символа зимы, а пользователи сетей попросили их быстрее прогонять Снегурочку, чтобы дать возможность весне занять свое место. Фанаты тоже решили поупражняться в остроумии и предложили совершать такие действия в апреле.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Мария Федункив имеет романтические отношения
Представлен гибридный кроссовер Bentley Bentayga
В Сети обнаружили патент Meizu на камеру под
Обновлённый Mercedes-AMG C 43 4Matic представят
Екатерина Стриженова порадовала поклонников
«У меня все норм»: ополченец Мильчаков опроверг
Вупи Голдберг предстала на церемонии “Оскара” в
Банк Кенеса Ракишева займется московской
В Московском метрополитене молодые ученые перед
Личинки в ягодицах прославили британскую пару и
Дизайнеру Маше Цигаль удалили доброкачественную
Возле Антарктиды был обнаружен потерпевший аварию
Библейская дата конца света наступит 24 июня
Телескоп Kepler NASA открыл новую
Анна Седокова написала, что ей очень не хватает
Ученые: Покраснение глаз у пожилых людей может
В Сызрани рыбак вытащил из проруби на Волге
На Земле в будущем выкипит вся вода,
В России штрафы за дебош в самолете вырастут в 10
Алла Пугачева за полчаса на свадьбе заработала
Bugatti показала новый гиперкар Chiron на
Ученые: Луна может быть искусственным творением
На шоу «Дива» Лариса Долина появилась в стильном
Компания Mahindra представила мини-кроссовер
Создатели проведут масштабное празднование юбилея
Французский дипломат рассказал, почему между
Настасья Самбурская покрасила волосы в фиолетовый
Астрофизики описали новые объекты, формирующие
Авраам Руссо нашел подход к супруге, и они снова
В 1967 году китайская деревня за одну ночь
Просмотреть все новости