Екатерина Волкова убрала новогодние украшения на елке возле дома
Хотя праздники уже прошли, во многих домах еще чувствуется зимняя атмосфера, так что, актриса тоже долгое время любовалась наряженной елкой на своем участке. Сейчас Екатерина Волкова убрала новогодние украшения и опубликовала фото в Instagram.
Звезда призналась, что она хотела сохранить дерево до весны, но холодная погода задержалась надолго, а новогоднее настроение уже давно исчезло. Потому семья вышла на улицу, чтобы почистить дорожки от снега, а также разобрала свою пушистую красавицу. Екатерина Волкова даже шутливо поинтересовалась у поклонников, кто из них еще хранит елку в доме, после чего получила много позитивных сообщений.
Оказалось, что многие люди тоже не спешили избавляться от символа зимы, а пользователи сетей попросили их быстрее прогонять Снегурочку, чтобы дать возможность весне занять свое место. Фанаты тоже решили поупражняться в остроумии и предложили совершать такие действия в апреле.
Звезда призналась, что она хотела сохранить дерево до весны, но холодная погода задержалась надолго, а новогоднее настроение уже давно исчезло. Потому семья вышла на улицу, чтобы почистить дорожки от снега, а также разобрала свою пушистую красавицу. Екатерина Волкова даже шутливо поинтересовалась у поклонников, кто из них еще хранит елку в доме, после чего получила много позитивных сообщений.
Оказалось, что многие люди тоже не спешили избавляться от символа зимы, а пользователи сетей попросили их быстрее прогонять Снегурочку, чтобы дать возможность весне занять свое место. Фанаты тоже решили поупражняться в остроумии и предложили совершать такие действия в апреле.