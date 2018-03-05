Обновленный универсал Mazda 6 сфотографировали в Женеве

Помимо указанных новшеств Mazda 6 получила доработанную подвеску и улучшенную шумоизоляцию. В салоне универсала появилась видоизменённая передняя панель, новая приборная панель и модифицированный блок управления климат-контролем. В отделке интерьера автомобиля присутствует натуральное дерево и другие качественные материалы.В оснащение базовой модификации Mazda 6 2019 года входит активный круиз контроль и опция предотвращения столкновений. В моторной линейке универсала имеются бензиновые двигатели производительностью 165 и 192 лошадиные силы, а также дизельные агрегаты, генерирующие 150 и 175 «лошадей».