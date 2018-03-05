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Обновленный универсал Mazda 6 сфотографировали в Женеве

В Женеве во время подготовки стенда японской марки Mazda был запечатлён универсал Mazda 6. Фотографии автомобиля выложили в сеть, на них видно, что новинка получила зауженную переднюю оптику, пересмотренную решётку радиатора и иные бамперы.

Обновленный универсал Mazda 6 сфотографировали в Женеве


Помимо указанных новшеств Mazda 6 получила доработанную подвеску и улучшенную шумоизоляцию. В салоне универсала появилась видоизменённая передняя панель, новая приборная панель и модифицированный блок управления климат-контролем. В отделке интерьера автомобиля присутствует натуральное дерево и другие качественные материалы.

В оснащение базовой модификации Mazda 6 2019 года входит активный круиз контроль и опция предотвращения столкновений. В моторной линейке универсала имеются бензиновые двигатели производительностью 165 и 192 лошадиные силы, а также дизельные агрегаты, генерирующие 150 и 175 «лошадей».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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