В сеть выложили рендеры «заряженного» универсала Audi RS6 Avant

Предполагается, что новое поколение Audi А6 останется единственным универсалом в версии RS. При создании рендеров дизайнеры взяли за основу снимки седана А6, при этом автомобили отличаются воздухозаборниками и формой бампера. Данные элементы придают автомобилю Audi RS6 более агрессивный вид. Предполагается, что «заряженный» универсал поставят на 21-дюймовые колёсные диски диаметром.Так как новый Audi RS6 позиционируется как прямой конкурент Mercedes-AMG E63 Estate, то можно предположить, что автомобиль получит гибридный двигатель от Porsche Panamera S-E Hybrid, который состоит из битурбированного агрегата V8, электрического мотора и аккумулятора на 14,1 кВт. В общей сложности такая силовая установка сможет выдавать 680 лошадиных сил.