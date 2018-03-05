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В сеть выложили рендеры «заряженного» универсала Audi RS6 Avant

Накануне в сети появились рендеры нового автомобиля Audi RS6, который может получить гибридную силовую установку от Panamera. Рендеры были опубликованы дизайнером AscarissDesign.

В сеть выложили рендеры «заряженного» универсала Audi RS6 Avant


Предполагается, что новое поколение Audi А6 останется единственным универсалом в версии RS. При создании рендеров дизайнеры взяли за основу снимки седана А6, при этом автомобили отличаются воздухозаборниками и формой бампера. Данные элементы придают автомобилю Audi RS6 более агрессивный вид. Предполагается, что «заряженный» универсал поставят на 21-дюймовые колёсные диски диаметром.

Так как новый Audi RS6 позиционируется как прямой конкурент Mercedes-AMG E63 Estate, то можно предположить, что автомобиль получит гибридный двигатель от Porsche Panamera S-E Hybrid, который состоит из битурбированного агрегата V8, электрического мотора и аккумулятора на 14,1 кВт. В общей сложности такая силовая установка сможет выдавать 680 лошадиных сил.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:40
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