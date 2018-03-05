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Роспотребнадзор оповестил об опасности домашних маникюрных салонов

Роспотребнадзор поделился информацией, чем опасен домашний маникюрный салон.

Роспотребнадзор оповестил об опасности домашних маникюрных салонов


В нынешнее время маникюр является обычным делом. Множество салонов красоты, парикмахерских предоставляющие богатый выбор маникюрных услуг. Также существуют и домашние маникюрные салоны влекущих клиентов низкими ценами. Но, к сожалению, данные салоны могут доставить массу неприятностей со здоровьем. Одно из последствий, заражение необработанным инструментом, начиная от грибкового заболевания до более плачевных инфекционных заболеваний.

Эксперты заявляют, обработка инструмента должна проходить в несколько стадий: стерилизация ультрафиолетом или кварцем, дезинфекция химическим составом. Мастер обязан обрабатывать не только инструменты, но и рабочее место и руки свои и клиента, если педикюр, то ноги и ванночки, но и также во время процедуры быть в перчатках.

Мастер также может подвергаться опасности заражения Вич-инфекцией, парентеральными гепатитами при загрязнении рук кровью.
Общество
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 10:30
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