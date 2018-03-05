Роспотребнадзор оповестил об опасности домашних маникюрных салонов

В нынешнее время маникюр является обычным делом. Множество салонов красоты, парикмахерских предоставляющие богатый выбор маникюрных услуг. Также существуют и домашние маникюрные салоны влекущих клиентов низкими ценами. Но, к сожалению, данные салоны могут доставить массу неприятностей со здоровьем. Одно из последствий, заражение необработанным инструментом, начиная от грибкового заболевания до более плачевных инфекционных заболеваний.Эксперты заявляют, обработка инструмента должна проходить в несколько стадий: стерилизация ультрафиолетом или кварцем, дезинфекция химическим составом. Мастер обязан обрабатывать не только инструменты, но и рабочее место и руки свои и клиента, если педикюр, то ноги и ванночки, но и также во время процедуры быть в перчатках.Мастер также может подвергаться опасности заражения Вич-инфекцией, парентеральными гепатитами при загрязнении рук кровью.