Дональд Трамп объяснил, почему не боится импичмента

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на торжественном ужине в честь 133-летия со дня основания престижного журналистского клуба «Гридирон», сказал, что не боится импичмента, поскольку не совершал ровно никаких правонарушений, а тем более – преступлений.Действующий президент США в этом выступлении заверяет, что, мол, никому нельзя объявить импичмент, если нет преступления.Между тем, конгрессмены-демократы не раз призывали к импичменту Дональда Трампа за злоупотребление им президентскими полномочиями. К одним из злоупотреблений Трампа конгрессмены от демократической партии причисляли его причастность к препятствованию расследования предполагаемых связей между Вашингтоном и Москвой. Но на абсурдность таких подозрений со стороны демократов уже не раз указывали обе стороны.