Рита Дакота за час до отлета решила остаться на Бали

Некоторое время назад Рита Дакота всеми своими мыслями прощалась с островом, на котором они несколько месяцев отдыхали, и не хотела даже думать о делах, которые накопились в столице. Дакота вместе с семьей планировала улететь с Бали обратно домой и уже даже собрала вещи.Но за час до вылета самолета она все-таки передумала улетать. Исполнительница вместе с мужем Владом Соколовским решили остаться в теплых краях на неопределенный срок. Теперь влюбленным необходимо уладить вопрос с жильем, документами, а также с питанием для четырехмесячной Мии, ведь оно заканчивается.Рита и Влад не падают духом, и собираются прожить здесь еще какое-то время. Дакота написала, что билеты они не сдавали, не переносили, а просто взяли и не поехали в аэропорт. Еще артистка поинтересовалась у фанатов, было ли у них такое.Некоторые осудили Риту, поскольку она безответственно ко всему отнеслась, ведь в столице ее ждали дела. А другие пользователи поддержали и заявили, что необходимо оставаться там, где действительно хочется и слушать свое сердце. Стоит напомнить, что все семейство прилетает на Бали на долгий срок на протяжении пяти лет.