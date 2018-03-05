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Бывший супруг Даны Борисовой снова не дал ей увидеться с дочкой

Дана Борисова очень расстроена, поскольку бывший супруг не позволил ей увидеться с дочкой.

Бывший супруг Даны Борисовой снова не дал ей увидеться с дочкой


Ведущая Дана Борисова, по-прежнему выясняет отношения с экс-супругом Максимом Аксеновым, с которым она состояла в гражданском браке. Поводом для конфликта стал общий ребенок - дочка Полина. В данное время девочка живет с папой.

Дана уверяет, что бывший возлюбленный редко идет ей на встречу, если речь заходит о воспитании дочери. Бизнесмен так же препятствует их встречам и настраивает Полину против родной матери. На днях Борисова планировала свой день провести с наследницей, но Аксенов отказал ей в этом.

Борисову этот факт очень расстроил, и она назвала его поведение – не достойным. Но при этом поблагодарила его за всю боль, которую причиняет не только ей, но и их общей дочери. А еще назвала Максима мстительным и мелочным человеком.

Пользователи Сети поддержали девушку, пожелали ей сил и терпения. Некоторые поклонники восхищены ее силой духа, ведь, несмотря на все трудности, ведущая выстояла и этому можно только позавидовать. Борисова является примером для тех, кто желает вылечиться от пагубного пристрастия. Фанаты мечтают увидеть Дану улыбающейся и счастливой.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:35
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