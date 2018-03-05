Эксперты определили список предпочдений для определения выбора смартфонов Xiaomi
Огромной популярностью пользуются смартфоны от компании Xiaomi, как в Китае, так и далеко за его пределами. Основное преимущество – это дешевизна, а так же производительность. Но исключительны не все девайсы известного бренда, есть и модели гаджетов, существенно уступающие по параметрам своим аналогам. Экспертами составлен сравнительный рейтинг моделей, которые не попадают в категорию рекомендуемых, при выборе устройств, представляющих именитую марку.
Особое внимание обращают специалисты на то, что сама компания определила разделение смартфонов для пользователей, определив направление в топовом диапазоне и «не очень». Первые, объединяют девайсы линейки Mi. Они обладают преимущественно мощной начинкой и конкурентоспособным софтом. Для бюджетных смартфонов, представлены устройства Redmi, не являющиеся особо производительными. Эксперты именно их не могут рекомендовать при выборе.
Хотя несколько приятных функций, получили фаблеты Redmi Note. Здесь получше графика, экран 5,5 дюймов, сдвоенная и фронтальная камеры, неплохой чипсет. Экспертами отмечено, что для одинаковых смартфонов свойственно внутреннее отличие. Например, объем минимальной или максимальной памяти, значительно влияющий на конечную производительность.
Особое внимание обращают специалисты на то, что сама компания определила разделение смартфонов для пользователей, определив направление в топовом диапазоне и «не очень». Первые, объединяют девайсы линейки Mi. Они обладают преимущественно мощной начинкой и конкурентоспособным софтом. Для бюджетных смартфонов, представлены устройства Redmi, не являющиеся особо производительными. Эксперты именно их не могут рекомендовать при выборе.
Хотя несколько приятных функций, получили фаблеты Redmi Note. Здесь получше графика, экран 5,5 дюймов, сдвоенная и фронтальная камеры, неплохой чипсет. Экспертами отмечено, что для одинаковых смартфонов свойственно внутреннее отличие. Например, объем минимальной или максимальной памяти, значительно влияющий на конечную производительность.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:50