Эксперты определили список предпочдений для определения выбора смартфонов Xiaomi

Особое внимание обращают специалисты на то, что сама компания определила разделение смартфонов для пользователей, определив направление в топовом диапазоне и «не очень». Первые, объединяют девайсы линейки Mi. Они обладают преимущественно мощной начинкой и конкурентоспособным софтом. Для бюджетных смартфонов, представлены устройства Redmi, не являющиеся особо производительными. Эксперты именно их не могут рекомендовать при выборе.Хотя несколько приятных функций, получили фаблеты Redmi Note. Здесь получше графика, экран 5,5 дюймов, сдвоенная и фронтальная камеры, неплохой чипсет. Экспертами отмечено, что для одинаковых смартфонов свойственно внутреннее отличие. Например, объем минимальной или максимальной памяти, значительно влияющий на конечную производительность.