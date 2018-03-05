АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны истории: Древнюю Спарту разрушили женщины и законы
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Эксперты определили список предпочдений для определения выбора смартфонов Xiaomi

Огромной популярностью пользуются смартфоны от компании Xiaomi, как в Китае, так и далеко за его пределами. Основное преимущество – это дешевизна, а так же производительность. Но исключительны не все девайсы известного бренда, есть и модели гаджетов, существенно уступающие по параметрам своим аналогам. Экспертами составлен сравнительный рейтинг моделей, которые не попадают в категорию рекомендуемых, при выборе устройств, представляющих именитую марку.

Особое внимание обращают специалисты на то, что сама компания определила разделение смартфонов для пользователей, определив направление в топовом диапазоне и «не очень». Первые, объединяют девайсы линейки Mi. Они обладают преимущественно мощной начинкой и конкурентоспособным софтом. Для бюджетных смартфонов, представлены устройства Redmi, не являющиеся особо производительными. Эксперты именно их не могут рекомендовать при выборе.

Эксперты определили список предпочдений для определения выбора смартфонов Xiaomi


Хотя несколько приятных функций, получили фаблеты Redmi Note. Здесь получше графика, экран 5,5 дюймов, сдвоенная и фронтальная камеры, неплохой чипсет. Экспертами отмечено, что для одинаковых смартфонов свойственно внутреннее отличие. Например, объем минимальной или максимальной памяти, значительно влияющий на конечную производительность.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Белый налет на чернике защищает ее от
СМИ: Мария Федункив имеет романтические отношения
Представлен гибридный кроссовер Bentley Bentayga
В Сети обнаружили патент Meizu на камеру под
Обновлённый Mercedes-AMG C 43 4Matic представят
Екатерина Стриженова порадовала поклонников
«У меня все норм»: ополченец Мильчаков опроверг
Вупи Голдберг предстала на церемонии “Оскара” в
Банк Кенеса Ракишева займется московской
В Московском метрополитене молодые ученые перед
Личинки в ягодицах прославили британскую пару и
Дизайнеру Маше Цигаль удалили доброкачественную
Возле Антарктиды был обнаружен потерпевший аварию
Библейская дата конца света наступит 24 июня
Телескоп Kepler NASA открыл новую
Анна Седокова написала, что ей очень не хватает
Ученые: Покраснение глаз у пожилых людей может
В Сызрани рыбак вытащил из проруби на Волге
На Земле в будущем выкипит вся вода,
В России штрафы за дебош в самолете вырастут в 10
Алла Пугачева за полчаса на свадьбе заработала
Bugatti показала новый гиперкар Chiron на
Ученые: Луна может быть искусственным творением
На шоу «Дива» Лариса Долина появилась в стильном
Компания Mahindra представила мини-кроссовер
Создатели проведут масштабное празднование юбилея
Французский дипломат рассказал, почему между
Настасья Самбурская покрасила волосы в фиолетовый
Астрофизики описали новые объекты, формирующие
Авраам Руссо нашел подход к супруге, и они снова
Просмотреть все новости