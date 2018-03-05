Аналитик рассказал о будущем iPhone 9

Таким образом, по словам аналитика KGI Securities Мин-Чи Куо, новый доступный смартфон должен получить дисплей IPS, а не привычный для флагманов Apple экран OLED. Также Куо отмечает, что на этот раз купертиновцы уделят много внимания своей бюджетной модели смартфона.Эксперт считает, что американская корпорация попытается максимально эффективно продвигать свой продукт, чтобы его купило как можно больше пользователей. Новинка получит датчик распознавания лица Face ID и безрамочный дизайн. Считается, что iPhone 9 (2018) нужен компании для того, чтобы перевести пользователей iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone 8 на систему Face ID.Известно, что в производстве нового смартфона Apple будут помогать представители таких компаний как Unimicron, Pegatron и Wistron.