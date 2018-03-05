Врачи поделились почему не всем можно есть грибы

В составе грибов есть много полезных веществ, но есть и такие, которые вредны особенно, заявляют врачи. В содержании «лесного жителя» есть хитин, который не усваивается человеческим организмом и является запрещенным в употребление людям, страдающим от болезней ЖКТ. Также грибы являются накопителями токсинов, избавиться от которых можно только с помощью температурной обработки. Стоит добавить, что большая консистенция хитина находится в ножке гриба и для того, чтобы избежать отравления необходимо резать ее мелко.Всем любителям «Тихой охоты» следует обезопасить себя и ни в коем случае не срывать «сомнительные» грибы!