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Врачи поделились почему не всем можно есть грибы

По словам врачей употребление грибов может оказаться неблагоприятным для некоторых людей.

Врачи поделились почему не всем можно есть грибы


В составе грибов есть много полезных веществ, но есть и такие, которые вредны особенно, заявляют врачи. В содержании «лесного жителя» есть хитин, который не усваивается человеческим организмом и является запрещенным в употребление людям, страдающим от болезней ЖКТ. Также грибы являются накопителями токсинов, избавиться от которых можно только с помощью температурной обработки. Стоит добавить, что большая консистенция хитина находится в ножке гриба и для того, чтобы избежать отравления необходимо резать ее мелко.
Всем любителям «Тихой охоты» следует обезопасить себя и ни в коем случае не срывать «сомнительные» грибы!
Общество
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 10:00
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