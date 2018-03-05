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В Сети появились данные о смартфоне Huawei Mate X

На сайте TENAA было обнаружено смартфон Huawei Mate X. По мнению экспертов, устройство должно быть представлено в течение второго квартала 2018 года.

В Сети появились данные о смартфоне Huawei Mate X


Девайс обозначен кодовым названием NEO-AL00. Предполагается, что Huawei Mate X оснастят тройной камерой, при этом аппаратная платформа также окажется флагманской. В частности выделяется процессор HiSilicone Kirin 980, который пока что имеет статус официально не представленного чипа.

Так как в обозначении есть символ «A», то представленная на TENAA версия Huawei Mate X является базовой. Она должна получить 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб памяти на встроенном накопителе данных. Однако все это лишь догадки, но то, что это будет топовый флагман от китайской компании, никто не сомневается. Предполагается, что цена такого девайса окажется в районе 1000 долларов.

Более подробной информации о новинке вероятнее всего стоит ждать уже в этом месяце, а может и в следующем.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:40
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