Дмитрий Песков трогательно танцевал с дочкой Надей на празднике весны у Аллы Пугачёвой

Праздник весны, который ежегодно устраивает Алла Пугачёва, в этот раз прошёл в караоке-баре Филиппа Киркорова, и ещё в ходе праздника, многие присутствовавшие на мероприятии знаменитости, начали публиковать в Instagram видео-ролики.Татьяна Навка показала поклонникам, как её муж Дмитий Песков танцевал с дочкой Надей на руках. Она назвала минутами счастья, когда папа держит в объятиях свою дочь и такие минуты остаются в памяти ребёнка на всю жизнь. Также знаменитая фигуристка поблагодарила Аллу Пугачёву за тёплый семейный праздник.Видео мгновенно набрало большое количество лайков и положительных комментариев от фолловеров, которые согласились со словами Навки о важности контакта папы с дочерью, и при этом многие вспомнили памятные моменты общения со своими отцами.