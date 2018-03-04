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Дмитрий Песков трогательно танцевал с дочкой Надей на празднике весны у Аллы Пугачёвой

Татьяна Навка опубликовала в Instagram видео трогательного танца Дмитрия Пескова с дочкой на руках.

Дмитрий Песков трогательно танцевал с дочкой Надей на празднике весны у Аллы Пугачёвой


Праздник весны, который ежегодно устраивает Алла Пугачёва, в этот раз прошёл в караоке-баре Филиппа Киркорова, и ещё в ходе праздника, многие присутствовавшие на мероприятии знаменитости, начали публиковать в Instagram видео-ролики.

Дмитрий Песков трогательно танцевал с дочкой Надей на празднике весны у Аллы Пугачёвой


Татьяна Навка показала поклонникам, как её муж Дмитий Песков танцевал с дочкой Надей на руках. Она назвала минутами счастья, когда папа держит в объятиях свою дочь и такие минуты остаются в памяти ребёнка на всю жизнь. Также знаменитая фигуристка поблагодарила Аллу Пугачёву за тёплый семейный праздник.

Видео мгновенно набрало большое количество лайков и положительных комментариев от фолловеров, которые согласились со словами Навки о важности контакта папы с дочерью, и при этом многие вспомнили памятные моменты общения со своими отцами.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Вчера, 22:33
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