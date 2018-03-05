В Петербурге решили создать виртуальные памятники

В дискуссии участвовали люди разных профессий, таких как искусствоведы, журналисты, скульпторы, а также люди, состоящие в клубе Русского музея. В результате мероприятия было решено, что в центре Петербурга во время установки новых памятников необходимо быть внимательными, чтобы не превратить город в выставку бронзы, а о сносе старых монументов речи пока не шло.Один из членов Русского музея Алексей Бойко рассказал, что, по его мнению, специалисты должны позаботиться не о сносе памятников, а, напротив, об их сохранности. А также о том, чтобы новые памятники полностью соответствовали представлению людей, которые живут в Петербурге.Кроме того, во время дискуссии было сказано, что необходимо уделить внимание установке памятников в новых спальных районах. И о создании «виртуальных» памятников, чтобы все желающие смогли увидеть их, используя смартфоны и прочие технологии.