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В Петербурге решили создать виртуальные памятники

В Мраморном дворце памятники провели открытую дискуссию, на которой обсудили возможность создать виртуальные памятники на территории Петербурга.

В дискуссии участвовали люди разных профессий, таких как искусствоведы, журналисты, скульпторы, а также люди, состоящие в клубе Русского музея. В результате мероприятия было решено, что в центре Петербурга во время установки новых памятников необходимо быть внимательными, чтобы не превратить город в выставку бронзы, а о сносе старых монументов речи пока не шло.

В Петербурге решили создать виртуальные памятники


Один из членов Русского музея Алексей Бойко рассказал, что, по его мнению, специалисты должны позаботиться не о сносе памятников, а, напротив, об их сохранности. А также о том, чтобы новые памятники полностью соответствовали представлению людей, которые живут в Петербурге.

Кроме того, во время дискуссии было сказано, что необходимо уделить внимание установке памятников в новых спальных районах. И о создании «виртуальных» памятников, чтобы все желающие смогли увидеть их, используя смартфоны и прочие технологии.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:00
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