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Замерли у экранов: в США назовут обладателей Оскара-2018

4 марта, в Лос-Анджелесе завершится 90-я церемония вручения кинопремии «Оскар-2018».

Замерли у экранов: в США назовут обладателей Оскара-2018


В виду разницы во времени с противоположным полушарием открытие Американской церемонии «Оскара» для россиян в реальном времени начнется в 02:30 по московскому времени, в ночь с 4 на 5 марта.

В числе номинаций, где принимает участие множество фильмов со всего света, в номинации «Лучшая лента на иностранном языке» в этом году «Оскар» имеет шанс получить кинолента российского режиссера Андрея Звягинцева «Не любовь».

Фильмами же фаворитами в этом году по версии кинопортала «Кинопоиск» являются кинолента «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо и «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Замыкают пятерку лидеров «Три билборда на границе Эббинга. Миссури» Мартина Макдонаха, «Темные времена» Джо Райта и «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона.

Вести церемонию вручения премии «Оскар» второй год подряд поручают известному американскому комику Джимми Киммелу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Вчера, 23:10
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