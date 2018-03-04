Замерли у экранов: в США назовут обладателей Оскара-2018

В виду разницы во времени с противоположным полушарием открытие Американской церемонии «Оскара» для россиян в реальном времени начнется в 02:30 по московскому времени, в ночь с 4 на 5 марта.В числе номинаций, где принимает участие множество фильмов со всего света, в номинации «Лучшая лента на иностранном языке» в этом году «Оскар» имеет шанс получить кинолента российского режиссера Андрея Звягинцева «Не любовь».Фильмами же фаворитами в этом году по версии кинопортала «Кинопоиск» являются кинолента «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо и «Дюнкерк» Кристофера Нолана.Замыкают пятерку лидеров «Три билборда на границе Эббинга. Миссури» Мартина Макдонаха, «Темные времена» Джо Райта и «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона.Вести церемонию вручения премии «Оскар» второй год подряд поручают известному американскому комику Джимми Киммелу.