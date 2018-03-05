Игроки просят убрать «красные зоны» в популярном шутере 2017 года
Поступило предложение от геймеров, адресованное разработчикам популярного онлайн - шутера PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), связанное с необходимостью полного исключения красных зон на карте. Так же, они попросили про обоснованные комментарии, относительно необходимости добавления таких локаций.
Сама карта популярной игры PlayerUnknown’s Battlegrounds, представлена достаточно сбалансированной местностью, включающей множество укрытий и возможности изменений большинства уровней. Но у игроков есть претензии к условиям самого игрового процесса, а если конкретно, то к территориям красных зона. Они случайным образом выбираются компьютером, и по ним же производятся активные бомбардировки. Этот аспект игры и вызывает массовые жалобы геймеров. Он считается совершенно бесполезным и необоснованно увеличивающим время матча. Причем в это время, не успевшие покинуть область игроки, дожны прятаться в домах от авиаударов.
Пользователи PlayerUnknown’s Battlegrounds настоятельно попросят разработчиков о полном удалении из игры красных зон. Есть также просьба, если не получиться внести радикальные изменения, хотя бы внести некоторые коррективы в условия красных зон и сделать изменения уровня звука внутри, так как его запредельная громкость не позволяет ничего услышать на локации.
Сама карта популярной игры PlayerUnknown’s Battlegrounds, представлена достаточно сбалансированной местностью, включающей множество укрытий и возможности изменений большинства уровней. Но у игроков есть претензии к условиям самого игрового процесса, а если конкретно, то к территориям красных зона. Они случайным образом выбираются компьютером, и по ним же производятся активные бомбардировки. Этот аспект игры и вызывает массовые жалобы геймеров. Он считается совершенно бесполезным и необоснованно увеличивающим время матча. Причем в это время, не успевшие покинуть область игроки, дожны прятаться в домах от авиаударов.
Пользователи PlayerUnknown’s Battlegrounds настоятельно попросят разработчиков о полном удалении из игры красных зон. Есть также просьба, если не получиться внести радикальные изменения, хотя бы внести некоторые коррективы в условия красных зон и сделать изменения уровня звука внутри, так как его запредельная громкость не позволяет ничего услышать на локации.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:00