Игроки просят убрать «красные зоны» в популярном шутере 2017 года

Сама карта популярной игры PlayerUnknown’s Battlegrounds, представлена достаточно сбалансированной местностью, включающей множество укрытий и возможности изменений большинства уровней. Но у игроков есть претензии к условиям самого игрового процесса, а если конкретно, то к территориям красных зона. Они случайным образом выбираются компьютером, и по ним же производятся активные бомбардировки. Этот аспект игры и вызывает массовые жалобы геймеров. Он считается совершенно бесполезным и необоснованно увеличивающим время матча. Причем в это время, не успевшие покинуть область игроки, дожны прятаться в домах от авиаударов.Пользователи PlayerUnknown’s Battlegrounds настоятельно попросят разработчиков о полном удалении из игры красных зон. Есть также просьба, если не получиться внести радикальные изменения, хотя бы внести некоторые коррективы в условия красных зон и сделать изменения уровня звука внутри, так как его запредельная громкость не позволяет ничего услышать на локации.