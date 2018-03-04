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Зрители уверены, что Саша Гобозов отобьет у Романа Гриценко Марго Овсянникову

Участник реалити-шоу «Дом-2» Саша Гобозов прибыл на Сейшелы, где уже «положил глаз» на Марго Овсянникову. Мужчину не смущает, что девушка планировала строить отношения с Романом Гриценко.

После того как Гобозов прибыл на Сейшелы телезрители начали гадать, кто лучше подходит Марго. Саша сразу для себя отметил, что ему симпатична Овсянникова, поэтому он намерен активно проявлять свои чувства.

Зрители уверены, что Саша Гобозов отобьет у Романа Гриценко Марго Овсянникову

Почувствовав конкуренцию, Гриценко вдруг тоже оживился и начал оказывать знаки внимания Марго, несмотря на то, что долгое время отказывался начинать с ней отношения.

Теперь зрителям предстоит в ближайшее время наблюдать за тем, как двое парней будут делить внимание Овсянниковой, которая часто совершает необдуманные поступки. Однако поклонники шоу уверены, что у Гобозова есть все шансы получить взаимность.

Правда, мало кто верит, что участники действуют исходя из своих сильных симпатий друг другу. Фанаты «Дома-2» считают, что гонорары нужно отрабатывать, поэтому сейчас многие поспешили создавать пары.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 21:20
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