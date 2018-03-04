Певица Валерия напугала пользователей своей худобой

Валерия в последнее время стала вести спортивную рубрику на своей странице в социальных сетях. Звезда публикует некоторые упражнения, которые она выполняет в домашних условиях. При чем не только фитнес-уроки, но и направленные на растяжку.Недавно певица в очередной раз показала кадр со своей тренировки. Однако пользователи были всерьез напуганы увиденным. Валерия шокировала поклонников своей худобой. Некоторые даже решили, что у звезды уже анорексия.Сама же звезда в комментарии к этому снимку написала, что усердно начинает готовиться к летнему сезону. Правда, фанаты уверены, что Валерии следует сбавить темпы тренировок, так как она перестаралась.Многие добавили, что если раньше фигура певицы вызывала восхищение, то теперь лишь ужас и отвращение, так как Валерия напоминает анорексичку. Звезда никак не отреагировала на подобную критику, так как не видит ничего ужасного в своей фигуре.