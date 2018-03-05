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Первый иск за нарушение польского закона о холокосте подан против аргентинской газеты

Аргентинская газета стала первой, против кого польская сторона подала иск за нарушение национального закона о холокосте.

Первый иск за нарушение польского закона о холокосте подан против аргентинской газеты


Сразу оговоримся, что закон предусматривает ответственность того, кто может высказываться или даже приводить факты о причастности части поляков к холокосту. То есть, согласно этому закону, можно сказать, что ни один поляк еврея и пальцем не тронул.

Подала иск, правда, не официальная Варшава, а неправительственная организация «Польская лига против клеветы». Ответчик по иску – аргентинское издание Pagina 12.

Как утверждает польская организация, в декабре 2017 года газета опубликовала статью о еврейском погроме 1941 года в польском городке Едвабне и снабдила ее фотографией бойцов польского антикоммунистического сопротивления, но аж 1950-х годов.

Расследования еще не проводилось, но организация уже заявила, что это наносит «ущерб польскому народу». Закон вступил в силу 1 марта 2018 года.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 01:30
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