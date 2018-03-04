Владельцы жалуются на работу смарт-часов Apple Watch

Одна из проблем, плохая автономность изделия, причем решается она - заменой на новый девайс. При всем этом про скидки американской корпорацией не упоминается. В первом своем поколении, смарт-часы от Apple вышли на рынок в далеком 2015 году. На тот момент они во всех отношениях представляли интерес, так как реальных конкурентов гаджет не имел. По прошествии трех лет, корпорацией предпринято решение, сделать все возможное и привлечь владельцы часов к покупке новых моделей. Одним из активных пользователей известного WEB-ресурса Reddit, который стал счастливым обладателем часов первой генерации, снабженным стальной конструкцией корпуса, посещено представительство Apple Store с целью замены отработанного аккумулятора, так как через 2,5 года использования их уровень заряда просто исчезает.После проверки девайса, приобретение было возвращено владельцу сотрудниками магазина, с заявлением о не предусмотренной возможности подобной замены. Как отметили в Apple Store, установка источника питания осуществляется, при условии прохождения АКБ теста. Замена аккумулятора невозможна при эксплуатации более двух лет. А владельцу Apple Watch предложено приобретение нового изделия.